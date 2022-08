Sara Simeoni al premio A Tavola con il Nobile

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Venerdì 19 agosto oltre 20 cantine del territorio poliziano, in Toscana, scenderanno in piazza per far degustare le proprie etichette sotto il cielo di Montepulciano. Dove si celebrano i venti anni del premio "A Tavola con il Nobile" coi tanti ospiti del ventennale o che saranno presenti alla premiazione in programma domenica 21 agosto, al Teatro Poliziano: da Pizzul a Sara Simeoni e tanti altri. Dunque i banchi di assaggio di Cantine in Piazza tornano venerdì 19 agosto, nel cuore di Montepulciano, Piazza Grande, faranno da prologo all'evento più atteso dell'anno: il ventennale di A Tavola con il Nobile, il premio enogastronomico ideato dal giornalista del Tg2 Bruno Gambacorta, promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in collaborazione con il Magistrato delle Contrade del Bravìo delle Botti, la storica corsa per le strade del borgo senese. Quest'anno il premio si svolgerà nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 agosto e come detto si festeggerà la sua seconda decade. A partire dagli stessi giorni e per tutta la settimana successiva, all'interno delle otto contrade sarà possibile per tutti degustare il piatto in gara abbinato al Vino Nobile di Montepulciano. Un premio, A Tavola con il Nobile, che negli anni ha dato la possibilità di recuperare oltre 180 ricette della tradizione, riportando alla luce il lavoro delle massaie e tramandando la tradizione gastronomica di un tempo. Numerose le pubblicazioni che raccolgono le ricette del premio che negli anni ha assunto un peso antropologico e sociale tanto da attirare l'attenzione di studi sulle tradizioni popolari del territorio. Saranno presenti anche gli storici amici del Consorzio e di A Tavola con il Nobile: dalla campionessa olimpica Sara Simeoni al conduttore televisivo Bruno Pizzul, passando poi per il procuratore sportivo Claudio Pasqualin (manager di calciatori del calibro di Del Piero, Gattuso, Vialli ecc) fino agli storici volti de La Prova del Cuoco Anna Moroni e Augusto Tocci. Saranno loro i protagonisti della premiazione del ventesimo anno di A Tavola con il Nobile in programma al Teatro Poliziano domenica 21 agosto. (ANSA).