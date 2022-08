Rischio idrogeologico e temporali, codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 14 AGO - Codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per temporali forti in tutta la Toscana. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale. L'allerta interessa dapprima la zona nord-occidentale della regione, a partire dalle 22 di stasera, domenica, e fino alle 12 di lunedì, per estendersi successivamente a tutto il resto della Toscana per l'intera giornata di domani, 15 agosto.

Anche la Toscana, spiega una nota, è interessata dal transito di una perturbazione che porterà un aumento dell'instabilità. Nella serata di oggi e nella nottata il maltempo riguarderà in particolare le province di Massa Carrara, Lucca e in minor misura Pisa e Livorno. Saranno possibili temporali isolati ma con piogge anche molto intense con colpi di vento. Durante la mattina di domani è prevista una pausa dei fenomeni mentre nel pomeriggio sono attesi temporali con piogge intense, colpi di vento e grandinate nelle zone interne delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Nel tardo pomeriggio e nella sera di lunedì ancora pioggia intensa e temporali in particolare lungo la costa centrale, meridionale e zone limitrofe. (ANSA).