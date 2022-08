Fiorentina: Commisso è tornato, mancava da dicembre

(ANSA) - FIRENZE, 12 AGO - Alla vigilia dell'inizio del campionato Rocco Commisso è tornato a Firenze dove mancava dallo scorso dicembre quando, per ragioni di salute, dovette anticipare il ritorno negli Stati Uniti. Il presidente della Fiorentina si è subito recato al Centro sportivo 'Davide Astori', accompagnato dalla moglie Catherine, per salutare il tecnico Vincenzo Italiano (con il quale c'è stato un grande abbraccio) e la squadra che aveva appena terminato l'allenamento. Il suo arrivo è stato accolto da grandi applausi. Commisso assisterà alla gara d'esordio della nuova stagione, la quarta per lui alla guida del club, che vedrà i viola affrontare al Franchi la Cremonese e subito dopo (giovedì 18) farà il debutto da presidente della Fiorentina sulla scena internazionale in occasione del playoff d'andata contro gli olandesi del Twente. (ANSA).