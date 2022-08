Cciaa Toscana Nord ovest, aziende cercano 4.000 addetti

(ANSA) - PISA, 11 AGO - Sono 4.180 i lavoratori ricercati dalle imprese nel mese di agosto nei territori della Toscana nord ovest, e oltre 18.500 per l'intero trimestre agosto-ottobre. I dati sono in crescita anche rispetto alla previsione di un anno fa per lo stesso periodo, che riflettono anche l'andamento nazionale. E' quanto emerge dai dati rilevati per il mese di agosto su un campione di di oltre 2.000 imprese con dipendenti del Sistema informativo Excelsior, indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con Anpal ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall'Istituto Studi e Ricerche - Isr. "Questi numeri - sottolinea Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana nord ovest, che raggruppa le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara - evidenziano una domanda di lavoro in crescita a fronte, però, di una costante difficoltà a trovare le posizioni richieste, in linea con quanto sta accadendo anche a livello nazionale. Le motivazioni sono molteplici, ma senza dubbio rileva la mancanza di candidati o di figure adeguate alle posizioni richieste".

"Noi supportiamo le imprese con contributi finalizzati alla digitalizzazione e all'innovazione, ma anche al sostegno dei percorsi di acquisizione di competenze trasversali e per l'orientamento, sia degli occupati che degli studenti in uscita dai percorsi di studio formali - ha aggiunto Tamburini -. E' uno sforzo che continueremo a sostenere condiviso con molte associazioni di categoria perché la mancanza di figure professionali adeguate alla trasformazione digitale del paese è un vero e proprio ostacolo allo sviluppo". (ANSA).