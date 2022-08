Premio 'Pieve Cercatori Pace' a Elena Testi e Andrea Riccardi

(ANSA) - PIEVE SANTO STEFANO (AREZZO), 09 AGO - Per il 38/o Premio Pieve 'Cercatori di pace', l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) assegna il Premio Tutino Giornalista 2022 alla reporter Elena Testi (cerimonia venerdì 16 settembre) "per la cura e la puntualità della sua narrazione di contesti fino a poco tempo fa inimmaginabili, quali la pandemia, il confinamento, lo scoppio della guerra in Europa", e il Premio Città del Diario (domenica 18 settembre) a "un autentico 'cercatore di pace', Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, come riconoscimento al suo impegno costante per la difesa dei diritti umani, della pace, della memoria".

ll Premio Pieve è ideato e organizzato dall'Archivio dei diari, sostenuto da numerose istituzioni tra cui Regione Toscana, Banca di Anghiari e Stia, Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Rai Toscana, Rai Radio3. (ANSA).