Sindaco a piedi per 60 km per promuovere il territorio

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 08 AGO - Sindaco percorre a piedi i confini del proprio comune, camminando per 60 km prima sotto il sole poi sotto la pioggia, per promuovere il territorio e lanciare il turismo, con in primo piano il rispetto per l'ambiente, fermandosi in ogni angolo significativo per documentare l'iniziativa anche dal punto di vista storico.

"Armato" di racchette per camminate e zainetto il sindaco di Castiglion Fiorentino (Arezzo) Mario Agnelli è partito di buon mattino per quella che è stata chiamata la "24 ore castiglionese", ed ha percorso da solo a piedi una sessantina di chilometri in tutto.

Nel suo tragitto ha segnalato anche alberi caduti lungo i sentieri escursionistici, prontamente peraltro rimossi dagli addetti, tracciando inoltre una sorta di mappa delle bellezze della zona, tra cui il castello di Montecchio. Il primo cittadino ha raccontato le proprie emozioni raccolte in una sorta di diario social, il tutto "per dare un'idea su un tipo di turismo che sappia assaporare le emozioni trasmesse dal territorio ne rispetto della sua storia e delle sue caratteristiche". "Qui esistono percorsi che sono bellissimi - osserva Agnelli -, degni del cammino di Santiago de Compostela, con oltre 50 chiese da scoprire e angoli di rara".

Il sindaco è stato coadiuvato nell'impresa da un gruppo di amici guidato 'tecnologicamente' da Gioele Meoni, figlio del compianto plurivincitore della Dakar Fabrizio Meoni omaggiato dal sindaco con una sosta al cippo che lo ricorda. (ANSA).