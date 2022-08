Incendi: sterpaglie in fiamme, stop Fi-Pi-Li a Stagno

(ANSA) - LIVORNO, 03 AGO - Un vasto incendio di sterpaglie sviluppatosi da stamani nel comune di Collesalvetti (Livorno) ha portato al blocco del traffico lungo la Sgc Fi-Pi-Li all'altezza della zona dell'Interporto e di Stagno. E' quanto si spiega dai vigili del fuoco al lavoro dalle 11:15 per il rogo scoppiato tra la superstrada e la zona industriale Interporto, alimentato dal vento.

In supporto è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Drago 60 del reparto volo di Cecina. Sul posto i vigili del fuoco hanno inviato 7 automezzi e 23 unità. Sul posto sono a lavoro anche il personale Aib con squadre di terra e l'elicottero antincendio della Regione Toscana. Sono in corso ancora gli sganci da parte dei velivoli sui focolai, mentre è sempre interdetta la circolazione sulla Fui-Pi-Li. Al lavoro da stamani anche la Protezione civile del Comune di Livorno: i tecnici dell'amministrazione comunale, spiega una nota, "hanno fornito acqua e beni di prima necessità a tutte le persone impegnate nelle operazioni ed ai cittadini bloccati sulla superstrada a causa delle fiamme e del fumo". (ANSA).