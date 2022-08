Incendi: fiamme arrivano alla ferrovia Tirrenica a Cecina

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 03 AGO - Linea ferroviaria Tirrenica interrotta per oltre due ore in Toscana, tra Cecina e Bolgheri (Livorno), a causa di un incendio di sterpaglie che spinto dal vento si è propagato rapidamente, interessando il sedime ferroviario e pure distruggendo alcune auto in sosta presso una concessionaria. La linea, si apprende dal gruppo Fs, è rimasta bloccata dalle 14.30 alle 17, dopodiché è stato riaperto un binario e la circolazione dei treni ha ripreso in parte a scorrere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con diverse squadre dotate di autobotti e coadiuvate da personale Aib inviato dalla Regione Toscana. (ANSA).