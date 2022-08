Ara Malikian su palco Festival Puccini

Concerto del genio del violino Ara Malikian domani sera al Gran teatro all'aperto Giacomo Puccini a Torre del Lago (Lucca) per Estate Leggerissima, nell'ambito del Festival Puccini. Tra i più brillanti ed espressivi violinisti della scena musicale contemporanea, il libanese Malikian è in grado di combinare la tradizione armena con influenze mediorientali ed europee, fonde la musica classica con il rock and roll, sferzate di punk ed accenni di elettronica.

Le sue esibizioni dal vivo sono delle vere e proprie performance, spiega una nota, in grado di incantare il pubblico con la magia violino. Vincitore di numerosi riconoscimenti, tra i quali il prestigioso Premio Niccolò Paganini, il violinista torna in Italia per una serie di concerti-performance, accompagnato dalla sua nuova band composta da eccellenti musicisti cubani, per presentare "Ara" il nuovo disco inspirato a suo figlio e alla riscoperta dell'infanzia: lo stupore, la fantasia, i linguaggi, i suoni del mondo magico e libero della fanciullezza. (ANSA).