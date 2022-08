Incendio a Saturnia, evacuate case e alcuni intossicati

(ANSA) - GROSSETO, 02 AGO - Non c'è pace per la Maremma attaccata dagli incendi. Dopo le fiamme di ieri sera a Scansano (Grosseto), ora stanno bruciando il bosco e la campagna di Saturnia, nel comune di Manciano. L'incendio, divampato in località Poggio alle Calle, sta interessando una decina di ettari di terreno. Evacuate diverse abitazioni, secondo quanto riferisce il Comune, dopo che le fiamme hanno attraversato il torrente Fiascone. Il 118 ha creato un punto di triage per ospitare e mettere in sicurezza coloro sono interessati dal banco di fumo causato dalle fiamme. Tre persone sono rimaste intossicate, una di queste è stata ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Orbetello. Sul posto anche i carabinieri di Saturnia e i Carabinieri Forestali.

Un altro incendio di sterpaglie e bosco si è sviluppato nel Livornese a Rosignano, in località Case Pel di Lupo, sopra Castiglioncello. Anche questo è stato spinto dal vento. Due elicotteri della squadra regionale operano su Rosignano concentrando gli sganci sul bosco. Sul posto è stato inviato anche un Canadair. Le fiamme hanno attaccato alcune infrastrutture. I vigili del fuoco si sono messi a presidio delle abitazioni. Semre il vento nel isano, a Lajatico, ha spinto un altro rogo di sterpaglie di bosco sulla statale 439 presso Villaggio San Giovanni dove operano sei mezzi dei pompieri e un elicottero Aib della Regione.

Ieri per spegnere l'incendio a Scansano, in frazione Baccinello, il fuoco è stato spento da 60 vigili del fuoco, coadiuvati da due elicotteri e un Canadair. Insieme a loro c'erano i volontari della Croce Rossa che hanno assistito 20 persone evacuate dal sindaco dall'agriturismo Santa Croce e tre dal podere Ceppicheta. All'inizio erano state messe in allerta evacuazione, fuori dagli edifici, circa 180 persone, soprattutto a causa del fumo. (ANSA).