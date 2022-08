Evento beneficenza con Andrea Bocelli raccoglie 1,5 mln euro

(ANSA) - FIRENZE, 02 AGO - Raccolti 1,5 mln di euro in una serata di beneficenza con inediti duetti, tra cui quelli con Michel Bolton e Paul Anka, dal tenore Andrea Bocelli nella sua villa di Forte dei Marmi (Lucca) lunedì sera. Bocelli ha anche portato l'attenzione due temi a lui cari intonando prima una serenata dedicata alle donne e poi un tributo a Pino Daniele, in duo con Pago. Il tenore si è esibito davanti a 520 selezionati ospiti del suo primo 'Celebrity Adventures', l'evento benefico per raccogliere fondi a favore della Fondazione Andrea Bocelli (avviato però nel 2014 come Celebrity Fight Night, per aiutare anche la fondazione di Muhammad Ali). "Pino Daniele era un eroe per me - ha raccontato prima di sedersi al pianoforte, sistemato sul palco allestito nel giardino di Villa Bocelli - quando ero giovane e lavoravo al piano bar suonavo sempre le sue canzoni, me le chiedevano. Sarà sempre nel mio cuore". Al suo fianco Pago, che ha intonato 'Quanno chiove', e poi, da solo, quest'ultimo esegue alla chitarra 'Napule é'. Dal palco Bocelli ha anche dedicato una canzone alle donne. "Canto una serenata per le donne presenti qui stasera", ha detto, e tra loro sedute ci sono anche Bebe Vio e Daniela Santanchè. E poi via con i duetti: prima con Lilian Gorbachincky per la Traviata, poi con Chiara Galiazzo con Can't help falling in love. Poi in duo con gli ospiti internazionali della serata: con Michel Bolton il tenore esegue Amazing Grace e con Paul Anka My Way. Infine, un momento padre-figlio accompagnando al pianoforte il figlio Matteo nella sua Fall on me. In platea seduti ci sono paperoni da tutto il mondo, dall'India al Sud Africa al Brasile. Da 1.000 a 5.000 euro a persona il costo di un posto a sedere al tavolo.

Tra i lotti, gioielli, opere d'arte ed esperienze esclusive come la possibilità di conoscere lo stilista Stefano Ricci e creare con lui un abito su misura (aggiudicato per 20.000 euro). Tutti fondi destinati a sostenere le operazioni della Fondazione Andrea Bocelli che destinerà il ricavato di queste serate ai progetti educativi in Italia e ad Haiti nell'ambito del programma di intervento "Break the Barriers", che combatte povertà, analfabetismo, malattia ed esclusione sociale. (ANSA).