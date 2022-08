Cortonantiquaria premia Elisabetta Belloni direttore del Dis

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 02 AGO - A Elisabetta Belloni, direttore generale del Dis, il Premio Cortonantiquaria 2022, che le viene conferito per la sua vicinanza alla città. I primi 60 anni della manifestazione si caratterizzano dunque, oltre che per la presenza tradizionale degli espositori di qualità, per un premio che va ad una donna altamente rappresentativa delle istituzioni. La cerimonia di consegna il 28 agosto alle ore 21.

La mostra aprirà invece il 20 agosto al Centro Convegni Sant'Agostino e va fino al 4 settembre. Promossa dal Comune di Cortona (Arezzo) e da Cortona Sviluppo, la manifestazione riassume nel nome una lunga tradizione che qui ha avuto origine 60 anni fa e che oggi offre ai visitatori un percorso ricchissimo fra complementi di arredo e oggetti quotidiani che presentano preziosità e curiosità, argenti, ceramiche, vasi e sculture, creazioni dal 1500 ai primi decenni del '900. Tra le iniziative collaterali una rassegna dedicata al futurismo 'Da Boccioni a Depero' a cura di Simona Bartolena. (ANSA).