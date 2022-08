Incendio a Greve in Chianti, 2 elicotteri in azione

(ANSA) - GRAVE IN CHIANTI (FIRENZE), 01 AGO - Un incendio boschivo è scoppiato in località Meleto a Greve in Chianti (Firenze), nel Chianti classico, in una zona densamente boscata in prossimità di alcune abitazioni. Le fiamme sono partite da un'oliveta e si sono rapidamente propagate in una pineta. La sala operativa provinciale ha immediatamente attivato 10 squadre di volontariato antincendio, un direttore operazioni e due elicotteri.

È in corso di ulteriore valutazione, spiega una nota, l'invio di mezzi aerei e squadre, visto l'importante lavoro di bonifica da svolgere e con la necessità di liberare risorse in una giornata in cui i parametri meteo sono favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi. Sotto controllo l'incendio boschivo in località Trasubbie, a Scansano (Grosseto), in Maremma. Il rogo, dopo aver impegnato il sistema regionale nella tarda serata di ieri con elicotteri e numerose squadre di volontariato antincendio e operai forestali, è stato messo in sicurezza con il supporto dei gruppi Gauf che con alcune azioni di controfuoco hanno circoscritto incendio nella tarda nottata. Il bilancio è di 36 ettari di macchia mediterranea e vegetazione distrutti dal fuoco. (ANSA).