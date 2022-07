Viti verso il Nizza, all'Empoli 15 milioni

(ANSA) - NIZZA, 31 LUG - Fonti del Nizza, club della Ligue 1 di cui è proprietario il miliardario inglese Jim Ratcliffe, l'uomo più ricco del Regno Unito con un capitale di 24 miliardi di euro e patron del colosso petrolchimico Ineos, riferiscono che è ormai prossimo l'arrivo in rossonero di Mattia Viti, ventenne difensore centrale dell'Empoli. L'accordo con la società toscana sarebbe stato raggiunto per 15 milioni di euro bonus compresi. Il giocatore potrebbe arrivare già domani a Nizza.

Se il trasferimento, come sembra, andrà in porto, Viti sarà il quarto giovane di interesse nazionale (quindi per Roberto Mancini) ad andare all'estero dopo Gianluca Scamacca, passato dal Sassuolo al West Ham, Lorenzo Lucca dal Pisa all'Ajax e l'attaccante di scuola interista Sebastiano Esposito che già era al Basilea e ora, invece di tornare in nerazzurro, è passato all'Anderlecht. E non è tutto perché, a proposito di Inter e di giovani, il Chelsea insiste per avere Cesare Casadei, 19enne centrocampista che è il gioiello della Primavera allenata da Christian Chivu, per il quale ha offerto i Blues hanno offerto 8 milioni di euro. (ANSA).