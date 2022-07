Rissa tra bande ad Arezzo, 2 feriti

(ANSA) - AREZZO, 31 LUG - Rissa tra due bande di giovani nella centrale piazza Sant'Agostino ad Arezzo alle 2.30 della scorsa notte, intervengono i carabinieri che soccorrono due giovani feriti e si mettono poi in cerca dei partecipanti al parapiglia scaturito, pare, per futili motivi e segnalato dai residenti che avevano sentito urlare.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma ad affrontarsi sarebbero state una banda composta da stranieri di origine nordafricana e una da un uomo, una donna e altri ragazzi italiani, alcuni dei quali minorenni. I giovani rimasti feriti, entrambi ventenni, sono stati trasportati presso il pronto soccorso di Arezzo dove sono stati medicati e dimessi con pochi giorni di prognosi per varie contusioni riportate nel corso della colluttazione. Le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Arezzo sono in corso al fine di identificare tutti i partecipanti e chiarire meglio quanto effettivamente si sia verificato in Piazza Sant'Agostino. Inoltre, l'ascolto dei testimoni e l'acquisizione dei filmati della videosorveglianza, permetteranno di individuare anche gli altri partecipanti e fornire un quadro esaustivo e definitivo all'autorità giudiziaria (ANSA).