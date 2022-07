Moda: l'artigianato 'slow' di Taf

(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - All'esatto opposto del 'clicca e ritira' c'è tutto un mondo di alto artigiano tipico italiano che fa dei tempi lunghi per la consegna il suo forte. Un esempio? Il tempo minimo per la realizzazione di una tovaglia classica 180x300 cm: 4 mesi, che aumentano in base ai ricamo scelto. In un mondo veloce, ecco la scelta della ditta fiorentina Taf, Tovagliati artistici fiorentini , fondata nel 1919 dalla famiglia di ricamatori toscani Cappellini e Chiti, che va "completamente contro corrente", come spiega Silvia Cappellini, che porta avanti la tradizione della famiglia.

Non è una novità, questa è la tradizione dell'azienda: i tempi per la realizzazione delle creazioni sono lunghi, "bisogna fare il disegno, che poi va perforato e dunque passa nelle mani delle lavoranti", continua Cappellini ricordando la grande esperienza necessaria in questa arte manuale di secolare tradizione. Al momento stanno preparando una tovaglia da 720 x 180 cm, con disegno del committente: un anno per la consegna. Il modello di business è slow poiché tovagliato in tutti i formati e misure, lenzuola, oltre che corredini per neonato ed abbigliamento da bambino sono tutti rigorosamente ricamati a mano con disegni unici. Circa 5.000 i disegni nell'archivio, dagli anni '50 ai '90, che poi possono essere personalizzati. "I tempi sono lunghi", continua Cappellini, elogiando la sua squadra tutta al femminile: 10 donne tra addette alla vendita, disegnatrici, ricamatrici.

Tutto nasce nel laboratorio di via Por Santa Maria a Firenze, fondato nel 1954 dal Cavalier Luigi Cappellini e la moglie Clara, di ritorno da alcuni anni in Brasile, dove si erano recati in cerca di fortuna nell'immediato dopoguerra, impegnandosi nel commercio del caffè ed in attività di accoglienza e ristorazione. Da quel momento la sede, rinnovata nel 2018, ha accolto celebrità da tutto il mondo alla ricerca di pezzi unici realizzati con cura. Tra i tanti l'azienda ricorda di aver realizzato corredi per spose regine, di aver accolto consorti di grandi capi di Stato italiani e stranieri, stelle del cinema internazionale e aver creato tovagliati per ambasciate e banchetti reali. (ANSA).