Torna Serravalle Jazz e premia Rava

(ANSA) - PISTOIA, 29 LUG - Serravalle Jazz scalda i motori: l'edizione 2022, che segna il ritorno della manifestazione musicale nel luogo in cui è nata e cresciuta, ovvero la Rocca di Castruccio a Serravalle Pistoiese (Pistoia), si terrà nei giorni 28, 29, 30 e 31 agosto. La formula della ventunesima edizione vede come sempre l'alternanza di seminari e concerti: si esibiranno Barga Jazz Orchestra (28 agosto), X-Jam Band (29), Enrico Rava (30) e Riccardo Fassi Florence Pocket Orchetra (31).

Tutti i concerti inizieranno alle 21.15 e saranno ad ingresso libero. Entrambi gli appuntamenti di martedì 30 agosto - l'incontro-intervista delle 18 all'Oratorio della Vergine Assunta e il concerto delle 21.15 ai piedi delle torri - saranno dedicati al maestro Enrico Rava che riceverà anche il premio Renato Sellani: gli era stati attribuito l'anno scorso quando però non era stato possibile consegnare il riconoscimento per indisponibilità del musicista.

Dal 2015 il premio Sellani è un punto fermo del Serravalle Jazz. Creato in ricordo della carismatica figura del pianista marchigiano Renato Sellani, scomparso a ottantotto anni nel 2014, il riconoscimento è nato da un'idea del sassofonista Nico Gori, accolta dal direttore artistico Maurizio Tuci e dagli organizzatori di Serravalle Jazz: Sellani "ha onorato molte volte il festival con la propria presenza, contribuendo non poco alla sua crescita negli anni". (ANSA).