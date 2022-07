Danza, musica, performance per 29/o Festival Fabbrica Europa

(ANSA) - FIRENZE, 29 LUG - Progetti, spettacoli, concerti, performance, incontri e workshop per indagare i processi creativi che, nella danza, nella musica, nelle arti performative e nel loro intersecarsi creano una comunità dinamica di artisti provenienti da Europa, Americhe, Africa, Asia. E' quanto propone la 29esima edizione del Festival Fabbrica Europa in programma dal 2 al 25 settembre in vari spazi di Firenze, tra cui il parco delle Cascine, il giardino dell'Istituto agrario, il Teatro studio di Scandicci, il Teatro Puccini, Lumen e il Giardino delle rose. Ad aprire il festival sarà 'Gone here (yet) to come' di Heine Avdal & Yukiko Shinozaki del collettivo internazionale Fieldworks, un'indagine sulla matericità del buio e sul suo rapporto con lo spazio. Tra gli altri spettacoli in programma ci sono Michele Di Stefano che ha creato con 'Bayadère - Il Regno delle Ombre' un balletto intriso di esotismo e 'Groove', il progetto della performer francese di origini malgasce Soa Ratsifandrihana. E' dedicata al jazz la serata con Camille Bertault & David Helbock, mentre con lo spettacolo 'Beyond Black' si suggella l'incontro di due musicisti: il grande maestro di kora maliano Ballaké Sissoko e una delle personalità più interessanti della scena free jazz e black internazionale, la flautista statunitense Nicole Mitchell. Dalla Francia proviene la compagnia Futur Immoral dei coreografi Paola Stella Minni e Kostantinos Rizos che indagano la cultura capitalista dell'immagine. Tra i musicisti in cartellone ci sono anche il compositore e polistrumentista inglese John Surman, l'austriaco Fennesz, tra i massimi esponenti dell'universo glitch, prima della sua conversione a una ambient music elettroacustica, il compositore e musicista Chassol, originario della Martinica e Oumou Sangaré, uno dei grandi nomi della costellazione musicale del Mali. (ANSA).