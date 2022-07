Ragazzo rapinato in strada Firenze, arrestati minore e 40enne

(ANSA) - FIRENZE, 28 LUG - Rapinato di un costoso orologio, valore 3.000 euro, mentre camminava con alcuni amici nel centro di Firenze, tra via Verdi e via Pandolfini, ieri verso le 23. E' quanto accaduto a un 17enne che si è poi messo all'inseguimento dei malviventi, venendo anche minacciato con un coltellino e fatto oggetto di un lancio di sassi e cartelli stradali.

L'intervento della polizia, allertata da passanti, ha portato all'arresto di un sedicenne e di un quarantenne, entrambi tunisini: il primo, secondo quanto ricostruito dalla questura, avrebbe strappato l'orologio dal polso della vittima, il secondo, intervenuto in un secondo momento come presunto paciere, per gli investigatori sarebbe stato un complice. I due arrestati sono stati bloccati in via dell'Oriolo. (ANSA).