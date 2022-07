Piaggio: semestre record, utile a 45,2 milioni

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Il miglior semestre da sempre per Piaggio che chiude il periodo con ricavi consolidati pari a 1.053,1 milioni (+16,8%), un ebitda di 152,2 milioni (+ 5,3%), un risultato operativo (Ebit) di 85,8 milioni (+ 6,7%) e un utile netto di 45,2 milioni di euro, il miglior risultato raggiunto nel periodo dal 2008, in progresso del 3,9 per cento.

"Continuiamo a monitorare, attraverso una attenta gestione dei costi, gli effetti causati dalla pandemia Covid, dalla pesante crisi tra Russia e Ucraina (senza impatti sul nostro bilancio) e dalla contingente difficoltà nell'approvvigionamento dei componenti elettronici. Nonostante ciò, Piaggio, grazie ad un portafoglio di marchi unici al mondo, proseguirà anche nella seconda parte del 2022 il suo percorso di crescita, confermando gli investimenti previsti in nuovi prodotti e nuovi stabilimenti, rafforzando inoltre il proprio impegno sulle tematiche ESG" commenta Roberto Colaninno, Presidente e AD del gruppo Piaggio.

Il cda, si legge in una nota, ha deliberato un acconto sul dividendo ordinario 2022 di 8,5 centesimi di euro per azione (replicando quello dato sull'esercizio 2021). (ANSA).