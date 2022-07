Investita da auto mentre corre, vittima era campionessa Ocr

(ANSA) - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FIRENZE), 28 LUG - Era una campionessa di Ocr (Obstacle course race), disciplina che prevede gare su tracciati a ostacoli, anche nel fango, Sara Bartoli, la 30enne che ieri è morta in un incidente stradale a San Casciano in Val di Pesa (Firenze), nel Chianti, travolta da un'auto mentre stava facendo jogging lungo la via Grevigiana, dove era solita allenarsi. Bartoli, residente nella vicina Mercatale, era molto conosciuta e aveva vestito anche la maglia azzurra. Proprio per la sua disciplina nel 2019 era finita in tv, sulla Rai, al quiz 'I soliti ignoti': il suo personaggio era abbinato alla descrizione 'Corre nel fango'.

In segno di lutto il Comune di San Casciano ha deciso di annullare le celebrazioni per la Liberazione, previste ieri sera. (ANSA).