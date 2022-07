Tennis: Wta; Paolini avanti a Varsavia, pioggia ferma Errani

(ANSA) - VARSAVIA, 26 LUG - Buona la prima per Jasmine Paolini nel 'BNP Paribas Poland Open', torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sulla terra rossa di Varsavia.

La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.58 del ranking e decima testa di serie, ha liquidato per 6-1 6-1, in appena 62 minuti di partita, la montenegrina Danka Kovinic, che l'aveva sempre battuta nei tre confronti precedenti. Al secondo turno Paolini affronterà la francese Clara Burel, 21enne di Rennes, n.131 del ranking.

La pioggia ha invece rinviato a domani l'esordio di Sara Errani, promossa dalle qualificazioni, che avrebbe dovuto affrontare l'olandese Arantxa Rus, e di Elisabetta Cocciaretto, reduce dagli ottavi a Palermo, che avrebbe trovato dall'altra parte della rete la polacca Martyna Kubka, in tabellone grazie ad una wild card. (ANSA).