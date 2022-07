Tennis: Croatia Open; Musetti agli 8/, troverà Cecchinato

(ANSA) - UMAGO, 26 LUG - Lorenzo Musetti si è qualificato per gli ottavi di finale del 'Plava Laguna Croatia Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro, battendo lo sloveno Aljaz Bedene per 6-2 3-6 6-1 nell'incontro giocato questa sera sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago.

Nel prossimo turno Musetti, testa di serie n.8, giocherà un 'derby italiano' contro il palermitano Marco Cecchinato, che ieri ha battuto per 6-1 5-7 6-2 il croato Mili Poljicak, entrato in tabellone grazie a una wild card. (ANSA).