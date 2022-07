Incidenti stradali: scontro auto-ambulanza a Lucca, 9 feriti

(ANSA) - LUCCA, 26 LUG - Tre volontari della Croce Rossa del comitato di Bagni di Lucca, ed altre sei persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un'auto e un'ambulanza che stava viaggiando in direzione Lucca, per una emergenza a seguito di una chiamata della centrale 118.

Secondo le prime ricostruzioni l'autoambulanza stava procedendo a sirene spiegate sulla statale del Brennero, quando tra Marlia e Lucca ha urtato violentemente contro un'auto con a bordo cittadini di nazionalità francese. Le persone coinvolte sono state in tutto nove: tre volontari ed i sei occupanti dell'auto. Sul posto oltre ai mezzi del 118 e l'elisoccorso anche i vigili del fuoco. La più grave è risultata una volontaria della Cri, che, dopo le prime cure è stata trasportata a Cisanello con l'elicottero Pegaso. Altri due feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. Nell'urto leggermente feriti anche i sei occupanti dell'altra vettura tutti smistati in codice verde negli ospedali di Pescia e della Versilia. (ANSA).