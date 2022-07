Covid in Toscana: 18 decessi e casi in risalita, sono 5.233

Casi Covid in risalita in Toscana dove rispetto a ieri si contano 5.233 nuovi contagi - età media 46 anni circa - che portano a a 1.324.442 il dato complessivo da inizio pandemia.

Effettuati 2.334 tamponi molecolari e 23.760 antigenici rapidi, con un tasso di positività del 20,1% (del 77,6% per le prime diagnosi). Tantu purtroppo i decessi: 18 - 13 uomini e 5 donne con un'età media di 85,2 anni, residenti nelle province di Firenze (7), Prato (3), Massa Carrara (1), Pisa (4), Livorno (1), Siena (1) e 1 di fuori Toscana - che portano il dato complessivo a 10.366. In aumento anche i ricoveri: sono 757, 9 in più rispetto a ieri, di cui 35 in terapia intensiva, 5 in più.

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.218.425 (92% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 95.651, +0,1% rispetto a ieri. Complessivamente, 94.894 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (63 in più rispetto a ieri, più 0,1%).

Riguardo alle singole province Firenze registra 1.117 casi in più rispetto a ieri, Prato 344, Pistoia 350, Massa Carrara 321, Lucca 703, Pisa 613, Livorno 572, Arezzo 503, Siena 364, Grosseto 346. (ANSA).