Concerto Ludovico Einaudi al tramonto sulle Apuane

(ANSA) - LUCCA, 26 LUG - Un concerto di Ludovico Einaudi al tramonte, nel cuore delle Alpi Apuane, a pochi metri dal Lago di Vagli (Lucca) che custodisce il paese sommerso di Fabbriche di Careggine. E' lo spettacolo, tutto esaurito, che il 28 luglio, dalle 19, all'Oasi di Campocatino di Vagli Sotto, apre 'Mont'Alfonso sotto le stelle', festival tra antiche fortezze e scenari naturali delle Alpi Apuane e dell'Appennino Tosco-Emiliano. Per il suo tour estivo 2022, Ludovico Einaudi ha scelto oasi e riserve naturali, parchi rupestri e siti archeologici, altipiani incontaminati e anfiteatri monumentali. Cornici perfette per lo "spazio libero e senza confini" e il "tempo senza tempo" di Underwater, il suo nuovo album di inediti. Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.

Il festival prosegue alla Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana il 30 luglio col concerto di Frida Bollani Magoni. In programma fino al 21 agosto, 'Mont'Alfonso sotto le stelle' porterà nel cuore della Garfagnana anche Vinicio Capossela - nell'ambito di una due giorni dedicata a Ludovico Ariosto - Umberto Tozzi, Stefano Massini, Giorgio Panariello, Aka7even, Maurizio Carucci, Danilo Rea, Orchestra da Camera Fiorentina. A far da cornice agli spettacoli anche la Fortezza di Mont'Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana. (ANSA).