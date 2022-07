Tennis: Musetti batte Alcaraz, ad Amburgo vince il primo titolo

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Impresa di Lorenzo Musetti che ad Amburgo vince il suo primo titolo Atp in carriera. Il giovane tennista azzurro ha battuto l'altro next gen, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.6 del ranking) in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (6/8) 6-4. (ANSA).