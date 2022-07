Festival economia civile,da Umbria nuova tappa avvicinamento

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - Nuova tappa di avvicinamento al Festival nazionale dell'Economia civile 2022 - in programma a Firenze dal 16 al 18 settembre in Palazzo Vecchio - con l'evento online 'In buona compagnia… nella comunità', organizzato dal Fnec in collaborazione con Arci Umbria. Quali sono le buone pratiche per la rinascita e crescita dei territori e delle aree interne? Cosa fare per una comunità e del benessere sostenibili? A queste e ad altre domande ha risposto l'iniziativa.

"Durante questi incontri - ha detto Leonardo Becchetti, direttore Fnec e co-fondatore NeXt Economia - parliamo soprattutto delle buone pratiche, che danno fiducia e stimoli per costruire percorsi legislativi nuovi, ma sempre nell'ottica dell'economia civile, ovvero quel modello dove le istituzioni fanno il loro ruolo a pieno solamente quando mettono in moto le energie migliori della popolazione, nella logica della cittadinanza attiva". "Il Pnrr vede, sulla carta, un grande ruolo da protagonista per gli Enti locali - ha detto poi Greta Barbolini, della presidenza nazionale Arci - che però faticano e lamentano di non trovare il giusto spazio. Noi, come soggetti del terzo settore, ci sentiamo poco coinvolti nella co-progettazione del futuro. E' importante mettere al centro della ripresa le comunità". Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha sottolineato come i primi cittadini si trovino "ad affrontare situazioni straordinarie con sempre più frequenza.

Ormai siamo dei commissari, senza poteri commissariali, questo perché il sistema della Pa non è stato ancora aggiornato, nonostante l'avvento del Pnrr. Ci sono dei fondi importantissimi che sono arrivati e continueranno ad arrivare", ma "la burocrazia rischia di bloccare tutto. L'impegno per far rinascere le comunità e i territori deve passare anche da un nuovo modello burocratico che" aiuti. All'evento hanno preso parte, raccontando le buone pratiche del territorio umbro, anche Andrea Tittarelli (manager La Semente e ambasciatore Economia civile 2020), Ada Girolamini (presidente Adoc Umbria) e Silvia Rondoni (coordinatrice progetto La Portineria). (ANSA).