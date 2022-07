In Toscana 3.632 nuovi casi Covid, 10 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 22 LUG - In Toscana sono 1.312.242 i casi di positività al Coronavirus, 3.632 in più rispetto a ieri (796 confermati con tampone molecolare e 2.836 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 50 anni circa.

Eseguiti 2.299 tamponi molecolari e 16.919 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18,9% è risultato positivo. Rispetto a ieri il numero dei casi e' minore a fronte di un numero inferiore di test effettuati: nel precedente report erano 4.121 su 21.459 tamponi con un tasso di positività maggiore (era 19,2%).

Purtroppo oggi si registrano dieci nuovi decessi: cinque uomini e cinque donne con un'età media di 84,2 anni, residenti 2 nella provincia di Firenze, 2 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Pisa, 4 a Livorno. In calo il numero dei ricoverati: sono complessivamente 779 (10 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%), 27 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 3,8%). Questi i dati diffusi nel report dalla Regione Toscana.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.205.860 (91,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 96.042, +1% rispetto a ieri. Complessivamente, 95.263 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (970 in più rispetto a ieri, più 1%). Riguardo alla pandemia nelle singole province Firenze registra 876 casi in più rispetto a ieri, Prato 197, Pistoia 260, Massa-Carrara 201, Lucca 473, Pisa 409, Livorno 405, Arezzo 317, Siena 257, Grosseto 237.

(ANSA).