A Firenze codice rosso per caldo nel weekend, 38 gradi percepiti

(ANSA) - FIRENZE, 22 LUG - Codice rosso per il caldo a Firenze previsto anche per sabato 23 e domenica 24 luglio. E' quanto emerge dal nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio. Secondo il bollettino, la temperatura sarà rispettivamente di 25 e 26 gradi alle 8 del mattino, e di 37 e 36 gradi alle 14. La temperatura massima percepita sarà di 38 gradi in entrambe le giornate.

Il Comune ha reso noto, inoltre, che a causa del caldo è stata superata la soglia massima di concentrazione di ozono nell'atmosfera, che ieri ha raggiunto un valore 187 microgrammi per metro cubo d'aria, sopra la soglia di legge fissata a 180.

"Si invitano i cittadini - afferma Palazzo Vecchio - a evitare attività ricreative con esercizio fisico intenso all'aperto nelle ore più calde della giornata e, nei lavori all'aperto, di concentrare nella fascia pomeridiana le attività faticose e di effettuare pause in zone o strutture all'ombra. Ai soggetti più sensibili (bambini, anziani, asmatici, persone affette da malattie dell'apparato respiratorio) si raccomanda inoltre di evitare la permanenza prolungata all'aria aperta".

(ANSA).