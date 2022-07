Incendi: nel Pisano 100 ettari a fuoco, in azione mezzi aerei

(ANSA) - VECCHIANO (PISA), 21 LUG - Due elicotteri ed un Canadair sono già attivi sull'incendio che da martedì pomeriggio si è sviluppato a Filettole nel comune di Vecchiano (Pisa). Il rogo la notte scorsa è stato monitorato dai vigili del fuoco e dai volontari delle associazioni locali. Sono all'incirca un centinaio gli ettari di bosco andati in fumo fino adesso.

Durante la serata di ieri, l'amministrazione comunale aveva avvisato in via precauzionale le famiglie di Via Marconi relativamente al fatto che la zona sarebbe stata interessata da fumo intenso, invitando eventualmente ad abbandonare le loro case e proponendo un primo alloggio di fortuna presso la scuola media della frazione di Nodica (Pisa) dove vi hanno trascorso la notte alcune persone. Non si è resa necessaria la prevista chiusura della A11, nella tratta Lucca ovest-Pisa Nord, dopo un attento confronto tra forze sul campo e istituzioni. (ANSA).