Incendi: fiamme in abitazione nel Fiorentino, 2 intossicati

(ANSA) - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, 21 LUG - Un uomo e una donna sono rimasti intossicati ed ustionati nel corso di un incendio in un'abitazione nel comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest. Il rogo si è sviluppato al primo piano dell'edificio, un terratetto. Sul posto l'autoscala e un'autobotte ed una squadra con l'auto pompa serbatoio (Aps). L'incendio è stato estinto e sono in corso le operazioni di bonifica. (ANSA).