Caldo, nuovo codice rosso a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 LUG - Prosegue l'ondata di caldo torrido su Firenze e anche per domani, venerdì 22 luglio, è previsto codice rosso per temperature elevate. È quanto emerge dal nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute.

Previsti, per le 8 di domani, 24 gradi mentre alle 14 38 con temperatura percepita di 39 gradi. (ANSA).