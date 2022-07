Incendio periferia Firenze, consiglio tenere finestre chiuse

(ANSA) - FIRENZE, 20 LUG - Un incendio si è sviluppato alla periferia di Firenze, in via dell'Isolotto a Firenze. Si tratta, spiegano i vigili del fuoco, di un vasto incendio di masserizie con una densa nuvola di fumo, visibile da più zone della città. Le fiamme si sono propagate anche alla sterpaglia lungo l'argine sinistro dell'Arno ma comunque il rogo è sotto controllo: devono però essere effettuate le operazioni di smassamento. I vigili sono presenti con due squadre e due autobotti. L'area interessata non è abitata, ma il sindaco Dario Nardella ha consigliato a chi abita nelle vicinanze di chiudere le finestre. "La situazione, da quanto ci viene riferito dai vigili del fuoco, è gestita - ha spiegato -. Faccio presente che in quella zona non c'è assolutamente nessun tipo di abitazione. Tuttavia la colonna di fumo può provocare problemi, disagi, quindi raccomando alle persone che vivono nei pressi di quella zona di stare attenti e chiudere le finestre dei loro appartamenti".