Incendi: fiamme su Monte Serra; sindaco Calci,origine dolosa

(ANSA) - CALCI (PISA), 20 LUG - E' sotto controllo l'incendio divampato questa mattina sul Monte Serra nel comune di Calci (Pisa). In corso le attività di bonifica di piccoli focolai per evitare che le fiamme ripartano. "E' un incendio di origine dolosa - spiega Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci - ci fa arrabbiare l'inaccortezza che fa scoppiare un incendio accidentalmente ma l'atto scellerato, che peraltro abbiamo già vissuto, ci dà disgusto perché è inaccettabile che qualcuno possa gioire nel vedere bruciare le piante che ci danno vita ed ossigeno". Ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica del rogo che ha interessato località Santa Lucia, la zona si è potuta raggiungere solo con mezzi di piccola dimensione. Sul posto anche i carabinieri forestali cui sono affidate le indagini. (ANSA).