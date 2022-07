Incendi: 20 episodi oggi in Toscana oltre a rogo Massarosa

(ANSA) - FIRENZE, 20 LUG - Tra piccoli e più impegnativi sono 20 in tutta la Toscana i roghi che si sono sviluppati oggi, fino a metà pomeriggio, ai quali si aggiunge il grande incendio sulle colline di Massarosa (Lucca) in corso da lunedì sera. Lo rende noto la Regione Toscana. Incendi, spiega una nota, che hanno reso necessario dispiegare mezzi, operatori e volontari del servizio antincendio boschivo regionale su più fronti, per salvare i boschi attaccati dalle fiamme.

Nel comune di Calci nel pisano, a Vallebuia, si è sviluppato un rogo stamani poco prima delle dieci: tre ettari di vegetazione distrutti e già in bonifica nel pomeriggio, con nove squadre di volontari e operai forestali sul posto per scongiurare eventuali riprese. Sempre nel pisano a Laiano, nel comune di Vecchiano, l'incendio di ieri (15 ettari già bruciati) è ripartito a causa del vento. Intorno a mezzogiorno è stato chiesto l'intervento di un canadair nazionale, in quel momento non disponibile. A contrastare le fiamme sono pertanto intervenuti tre elicotteri del servizio antincendi toscano e dalle tre del pomeriggio si sono aggiunti due mezzi nazionali.

Alcune case, in via precauzionale, sono state evacuate. Ci sono due elicotteri in azione e 11 squadre di operai forestali e volontari sul posto (e una del vigili del fuoco) anche a Palaia (Pisa), in località Forcoli, dove un incendio si è sviluppato attorno alle undici della mattina. In provincia di Siena è stato spento l'incendio di stamani a San Gimignano: le fiamme hanno percorso un ettaro, prima che un elicottero regionale e nove squadre dell'antincendio boschivo riuscissero a domarle. Altri piccoli interventi hanno coinvolto in giornata i territori di Castell'Azzara in provincia di Grosseto, Vaiano nel Pratese, San Vincenzo in provincia di Livorno e Figline Incisa nel Valdarno fiorentino. Nelle ultime ore un incendio si è sviluppato nei boschi a San Pietro Belvedere nel comune pisano di Capannoli - sul posto un elicottero - mentre fiamme hanno attaccato la vegetazione ad Aratrice nel territorio di Roccastrada nel Grossetano. Fiamme anche a Pergine Valdarno nell'Aretino.

