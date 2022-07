Rogo in Versilia, 50 evacuati e 3 edifici interessati da fiamme

(ANSA) - MASSAROSA (LUCCA), 19 LUG - Sono salite a circa 50 le persone sfollate dalle loro abitazioni a causa dell'incendio in corso da questa notte nei boschi sulle colline di Massarosa (Lucca), dove almeno tre edifici sono stati attaccati dalle fiamme. L'incendio, secondo quanto appreso, è ancora molto attivo a causa del forte vento che cambiando direzione ha più volte spostato il fronte delle fiamme.

Sul posto è presente dalla notte il sindaco di Massarosa Simona Barsotti insieme alla Giunta per monitorare costantemente la situazione. I vigili del fuoco spiegano che "alcune famiglie che erano state evacuate stanno rientrando nelle abitazioni dove la vegetazione è stata distrutta dall'incendio e quindi sono in sicurezza, altre invece sono in corso di attuazione a causa dell'avanzamento del fronte di fuoco alimentato dal forte vento di maestrale. La bretella autostradale che collega l'autostrada A11 con quella della E80 tra Lucca e Viareggio è chiusa alla circolazione. Importante e delicato il lavoro svolto dai 4 Canadair e dai 4 elicotteri, 60 sono le unità dei vigili del fuoco a lavoro, richiesta altre unità che arriveranno da fuori regione". (ANSA).