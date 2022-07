Paralimpici: Tiro a volo; Cdm, Cuciti vince a Monaco

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 19 LUG - La seconda prova di Coppa del Mondo 2022 del WSPS (World Shooting Para Sport) ha regalato all'Italia due medaglie nella classificazione funzionale dei PT2, ovvero quella riservata ai tiratori con disabilità agli arti inferiori.

L'oro è andato al collo di Saverio Cuciti, tiratore toscano di Forte dei Marmi. L'azzurro ha meritato l'ingresso in finale con il punteggio di 113/125, entrando nel round conclusivo con il dorsale numero uno. Fin dalle prime battute il suo avversario più agguerrito è stato lo spagnolo Ignacio Javier Oloriz Sanz e i due si sono alternati al comando per tutta la durata della serie, finendo le serie dei lanci regolamentari alla ori con il punteggio di 42/50. Allo shoot-off ha avuto la meglio Cuciti, d'oro con +7, mentre allo spagnolo si è fermato a +6.

"Già ero felice per essere stato convocato dal nostro ct, il principe Benedetto Barberini, dopo un anno di stop - ha dichiarato Cuciti al termine della gara -, figuratevi adesso.

Qui volevo fare bene e dare il massimo, e ci sono riuscito. Poi che emozione aver sentito le note dell'inno di Mameli e averlo cantato". Sul podio di questa prova di Coppa è salito anche un altro toscano, Alessandro Spagnoli di Massa Carrara, bronzo con 113/125. (ANSA).