Toscana, altri 3.386 casi di Covid e 4 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 17 LUG - In Toscana sono 1.292.620 i casi di positività al Coronavirus, 3.386 in più rispetto a ieri (767 confermati con tampone molecolare e 2.619 da test rapido antigenico). L'età media dei 3.386 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 29% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Effettuati 2.307 tamponi molecolari e 15.161 tamponi antigenici rapidi: di questi il 19,4% è risultato positivo (il 74,5% per le prime diagnosi). Purtroppo si registrano altri 4 decessi - tutti uomini residenti in provincia di Livorno, età media 93 anni - che portano a 10.271. Sempre in crescita i ricoverati: oggi sono complessivamente 776, 11 in più rispetto a ieri (più 1,4%), 27 in terapia intensiva, 5 in meno (meno 15,6%).

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.190.110 (92,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 92.239, +1,3% rispetto a ieri. Complessivamente, 91.463 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.146 in più rispetto a ieri, più 1,3%).

Riguardo all'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 776 casi in più rispetto a ieri, Prato 236, Pistoia 289, Massa Carrara 196, Lucca 359, Pisa 350, Livorno 338, Arezzo 291, Siena 303, Grosseto 248. (ANSA).