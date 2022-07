Assalto a bancomat in Versilia, fatto saltare con acetilene

(ANSA) - SERAVEZZA (LUCCA), 17 LUG - Assalto la notte scorsa al bancomat dell'ufficio postale di Querceta, nel comune di Seravezza: malviventi lo hanno fatto saltare portandosi via denaro per un importo ancora da quantificare. Sul posto intervenuta una volante del commissariato polizia di Forte dei Marmi. Dalle immagini registrate dalle telecamere tre i banditi entrati in azione.

Sull'episodio intervenuto anche il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini che si è anche recato la notte scorsa a Querceta appena saputo di quanto accaduto. "Un ufficio completamente devastato da un grave atto che dimostra l'impellente necessità di elevare il livello di sicurezza", il commento del primo cittadino che ha parlato di "scenario di devastazione: l'acetilene utilizzata per fare il colpo ha causato ingenti danni alla struttura che, da una prima valutazione, fa ipotizzare diverse settimane di chiusura. È evidente che quanto accaduto deve far riflettere anche in merito alla necessità di elevare il livello di sicurezza del territorio, procedendo con il piano di implementazione delle telecamere già previsto e che permetterà un potenziamento della sorveglianza, con un'azione di controllo coordinata tra Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine".

Per il sindaco "a questo punto dovrà essere rivisto il piano inerente il nostro territorio" comunicato da Poste riguardo alle aperture degli uffici postali, "per garantire un servizio efficiente ai cittadini, anche in considerazione che l'ufficio di Querceta garantiva le aperture pomeridiane. Mi sembra impensabile dover ripiegare sui comuni limitrofi, come Forte dei Marmi e Pietrasanta, in un periodo dell'anno che vede già un incremento di utenze con il turismo. Per questo chiederemo a Poste Italiane di rivedere l'organizzazione degli uffici sul nostro comune per limitare i disagi e garantire ai cittadini un servizio efficiente". (ANSA).