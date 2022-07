A Lucca un caso di vaiolo delle scimmie

Caso di vaiolo delle scimmie a Lucca: si tratta di un quarantenne già rimandato a casa, in isolamento, come conferma la Asl Toscana nord ovest. A dare notizia del caso il Tirreno. Già attivata la procedura per individuare gli eventuali contatti dell'uomo per l'eventuale sorveglianza.

Il quarantenne si è recato venerdì scorso all'ospedale di Lucca perchè presentava alcuni sfoghi cutanei. Gli sono stati fatti gli esami del caso e un campione biologico è stato mandato all'ospedale Cisanello di Pisa, come prevede il protocollo per la diagnosi di questo tipo di patologia. Nella tarda serata di ieri dall'ospedale pisano è arrivata la conferma che si trattava di un caso di vaiolo delle scimmie.