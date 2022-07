Incidenti stradali: fuori strada con auto, muore a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 16 LUG - Un uomo di 43 anni residente nel Pistoiese è rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato questa mattina poco dopo le 7 a Casenuove di Masiano (frazione di Pistoia).

Il 43enne, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, che si è andata a schiantare su un muretto laterale, finendo la sua corsa in un fossetto situato di fianco alla carreggiata. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco del comando di Pistoia, che hanno estratto la vittima dalla vettura, e i carabinieri. (ANSA).