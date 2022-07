Decine granate, bombe e razzo 2/a Guerra mondiale in Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - Straordinario ritrovamento di un deposito di quasi 150 ordigni bellici, residuati della Seconda Guerra mondiale sono stati scoperti - e poi fatti brillare in un altro luogo, idoneo - in un terreno agricolo del Mugello, vicino a Luco (Firenze). Il ritrovamento è stato fatto da un cittadino in mezzo alla vegetazione, poi è stato disposto l'intervento degli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) per la rimozione, il trasporto e il brillamento in una cava idonea. Molto particolare l'inventario degli ordigni, sia di produzione alleata sia tedesca. In questo ritrovamento vengono elencati una granata d'artiglieria da 65 mm he Austro-Hungarian; 10 granate d'artiglieria da 40 mm He Usa; 15 granate d'artiglieria da 37 mm He Usa; una bomba da mortaio da 81 mm He Usa; 99 proiettili da 20 mm Usa; due bombe da mortaio da 3 pollici He Uk; una razzo M6 A1 Usa; 4 spolette italiane; una spoletta Usa; 4 bombe da mortaio da 2 pollici Uk; 5 sprenggranate tedesche; una bomba a mano italiana. (ANSA).