Danza: 'Midnight Youth' di Kratz debutta al festival Nutida

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 16 LUG - Debutto lunedi 18 luglio alle ore 20.15 in prima assoluta al festival di danza Nutida per 'Midnight Youth', firmato dal coreografo tedesco Philippe Kratz: lo spettacolo in scena al Pomario del Castello dell'Acciaiolo di Scandicci (Firenze), è una coproduzione Nutida/Stazione Utopia e Compagnia Nuovo Balletto di Toscana, e ha come protagonisti cinque danzatori (Cristina Acri, Matteo Capetola, Matilde Di Ciolo, Veronica Galdo, Niccolò Poggini).

Il quintetto, spiega Kratz, "è un'ode al meraviglioso tempo sprecato che non tornerà più, agli attimi intimi di crescita, vuol essere un riconoscimento alle imprescindibili lotte solitarie, e perciò collettive, nel diventare adulti". Per il coreografo tedesco "la notte, dall'altra parte, in genere ha un'aria di pericolosità, di segretezza, di quiete o un insieme di questi stati. Ma in sé porta anche la speranza nella nuova giornata, il potenziale di una morte che vuol far nascere, di un'arresa che è in agguato".

Sempre lunedì 18 luglio in prima regionale alle ore 19.30 arriva al Pomario la compagnia Ivona che presenta Manbuhsona, con la coreografia di Pablo Girolami: evoluzione dello spettacolo 'Manbuhsa', un duetto creato da Girolami immaginando due ragazzini che giocano in una risaia, in 'Manbuhsona' la coppia diventa la comunità, la gita di un giorno diviene il viaggio di una vita. (ANSA).