Auto: Jorge Lorenzo su Porsche, mio obiettivo è crescere

(ANSA) - SCARPERIA, 16 LUG - "Il mio obiettivo per questa stagione è crescere, migliorarmi gara dopo gara". A parlare è Jorge Lorenzo, il cinque volte campione iridato nel motomondiale che dopo essersi ritirato dalla MotoGP nel 2019, da questa stagione ha deciso di affrontare il Porsche Carrera Cup Italia, il campionato tricolore monomarca della casa di Stoccarda che in questo fine settimana fa tappa all'autodromo del Mugello per disputare le due gare del terzo round del 2022.

E proprio al Mugello con le due ruote, il maiorchino ha vinto ben sette volte (una nel 2006 nella classe 250 e sei fra il 2011 e il 2018 in MotoGP): "Il Mugello è stata sicuramente la mia pista preferita con le moto - ha raccontato Lorenzo - ci ho vinto tanto, ma con la macchina è un'altra storia. Ci sono piloti che hanno tanta esperienza, io non ho potuto svolgere i test su questa pista come invece hanno fatto loro la scorsa settimana, inoltre abbiamo riscontrato un problema alla sospensione posteriore sinistra che stiamo risolvendo e quindi penso che nel prosieguo del weekend saremo più competitivi". Lo spagnolo, infatti, non può certo dirsi soddisfatto del suo 24/o crono al termine delle prove libere, ma promette battaglia nelle qualifiche e nelle gare di oggi pomeriggio e domani mattina.

"Guidare con questo caldo è dura - ha proseguito Lorenzo -.

Siamo in estate, nel picco della calura. Dentro l'abitacolo si raggiungono anche i 50 gradi ed è una situazione molto difficile, ma alla fine non è così esigente come correre in moto. D'altronde noi piloti delle due ruote scegliamo di guidare le auto perché quando non abbiamo più la voglia e l'età per correre in moto, ma vogliamo continuare a sentire il sapore della competizione e l'adrenalina con meno rischio e minor esigenza fisica, le competizioni con le macchine diventano una scelta quasi naturale". (ANSA).