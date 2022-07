Il premio Puccini a Fuortes, 'manager al servizio della cultura'

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Da oltre vent'anni al servizio della cultura, dell'economia della cultura.

Carlo Fuortes, oggi amministratore delegato della Rai, "grazie al suo approccio art&business ha il merito di aver saputo coniugare esigenze della cultura e criteri manageriali facendo delle 'buone prassi' in ambito culturale uno strumento per creare valore economico". Con questa motivazione sarà consegnato a Fuortes, in occasione della prima del Festival Puccini venerdì 15 luglio, il massimo riconoscimento della Fondazione Festival Pucciniano e del Comune di Viareggio. La cerimonia è in programma alle 21.15 al Gran Teatro Giacomo Puccini prima dell'inizio di Madama Butterfly che inaugura il Festival Puccini 2022.

A Fuortes, recita ancora la motivazione, "va il merito di aver risollevato da gravi squilibri economici prestigiose istituzioni culturali. Una impronta la sua 'marketing oriented' finalizzata alla valorizzazione del sistema cultura del nostro Paese stimolando la creatività di artisti favorendo innovazione e contaminazione. A lui anche il merito di aver saputo favorire relazioni proficue tra il sistema Cultura e il sistema Impresa.

Un riconoscimento al contributo che nel corso della sua carriera Carlo Fuortes ha dato alla salvaguardia di quel grande patrimonio che si chiama Opera".

Il Premio Puccini nasce nel 1971 per premiare l'interpretazione pucciniana. Nell'albo d'oro voci leggendarie, da Rosetta Pampanini a Renata Tebaldi, Maria Callas (alla memoria), Renata Scotto, Raina Kabaivanska, Birgit Nilsson, Maria Guleghina, Angela Gheorghiu, Katia Ricciarelli e tanti altri. Dal 1983 il Premio ha avuto anche altre destinazioni, come l'editoria, la discografia, la cinematografia oltre che meriti in ambito gestionale. Il riconoscimento consiste in una statuetta dorata che riproduce l'immagine immediatamente riconoscibile di Giacomo Puccini come lo raffigura Paolo Trubetzkoy nella statua che dal 1949 è collocata sul piazzale Belvedere di Torre del Lago, davanti alla Villa del maestro.

