Auto: ex MotoGp Jorge Lorenzo 24/o in prove Porsche Cup

(ANSA) - SCARPERIA, 15 LUG - Parte in salita il weekend di gare su quattro ruote per Jorge Lorenzo che questo pomeriggio, all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze), non è andato oltre il 24/o tempo nelle prove libere del Porsche Carrera Cup Italia, la competizione, giunta alla terza tappa del 2022, alla quale il cinque volte campione del mondo nel motomondiale ha deciso di partecipare dopo aver appeso il casco al chiodo nelle due ruote a fine 2019. Il pilota spagnolo, ben sette volte vincitore sulla pista toscana nel corso della sua carriera di centauro, non è riuscito ad andare più forte dell'1'53''722, tempo che lo vede al momento distanziato di ben 3'' e 372 millesimi dal velocissimo Matteo Malucelli che ha ottenuto il miglior crono di giornata, girando in 1'50''350.

Al Mugello è in svolgimento anche la seconda tappa stagionale del Campionato italiano Gran Turismo endurance. Nelle prove libere si è imposto l'equipaggio composto dal tedesco Florian Scholze e dal lombardo Kikko Galbiati su Mercedes Amg col tempo di 1'47''727. Il trio Michelotto-Basz-Hites (Lamborghini Huracan Gt3 Evo), leader provvisori del campionato, si sono invece posizionati in sesta piazza. La mattinata di domani sarà dedicata alle qualifiche, mentre nel pomeriggio scatteranno le prime gare del weekend. (ANSA).