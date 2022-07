Moda: Ied, evento Connect per consegna diplomi

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Convergenza, disintermediazione e consapevolezza. Su queste tre parole chiave si fonda l'evento Connect di Ied Firenze, che domani consegnerà i diplomi di fine corso a 142 studenti italiani e stranieri che terminano i corsi triennali in comunicazione, moda e design.

Il direttore Danilo Venturi, insediato ad aprile di quest'anno, illustra la sua nuova visione interdisciplinare che punta a riscrivere le regole di convivenza tra uomo, tecnologia e natura. Questa visione sarà illustrata domani agli studenti, invitandoli a tenere presenti i tre valori: la convergenza grazie a cui le caratteristiche di un settore entrano in un altro, la disintermediazione con cui si invita a pubblicare contenuti in modo indipendente, la consapevolezza che spinge a cercare un equilibrio tra uomo e natura. Oggi Ied conta 5.600 studenti per tutto il network delle scuole italiane, a Firenze 530 (40% stranieri). Le iscrizioni per il prossimo anno accademico, spiegano oggi in conferenza, sono tornate ai livelli pre-pandemia, soprattutto per quanto riguarda i master. Proprio ad aumentare la presenza degli stranieri è ciò su cui punta Venturi, aumentando i corsi in lingua inglese ed organizzando eventi in Paesi esteri per raccontare i progetti della scuola.

Tra le aree più interessanti segnalano il Nord Europa. (ANSA).