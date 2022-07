Incendi: Toscana; boschi in fiamme a Camaiore e Pistoia

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Incendi di bosco in Toscana anche oggi. Uno c'è stato a Candeglia di Pistoia ed ha impegnato i vigili del fuoco diverse ore prima di riportare la situazione sotto controllo. L'incendio era partito da un incendio di vegetazione, di macchia, che poi si è esteso a un bosco minacciando alcune infrastrutture. Inviati 13 uomini con cinque automezzi più risorse Aib della Regione Toscana che ha inviato sul posto il Direttore delle Operazioni, squadre a terra e l'elicottero della flotta regionale. Intorno alle 14 le fiamme sono state bloccate ed è iniziato lo spegnimento minuto.

La notte precedente, invece, vigili del fuoco con volontari dell'anticendio boschivo della Croce Verde di Viareggio, Camaiore e Misericordia di Torre del Lago e dell'Unione dei Comuni, hanno lavorato per ore per finire di spengere le fiamme e bonificare la boscaglia a Belvedere di Camaiore (Lucca) che dalla sera di mercoledì aveva preso fuoco. E' intervenuto un elicottero a rinforzare le operazioni di spegnimento. (ANSA).