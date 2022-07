Festival Puccini apre con rilettura di Madama Butterfly

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 14 LUG - La Madama Butterfly, capolavoro lirico di Giacomo Puccini, inaugura, domani 15 luglio, la 68/a edizione del Festival Puccini di Torre del Lago (Lucca) che propone quattro titoli del repertorio, due opere contemporanee, quattro nuove commissioni, due concerti sinfonici e altri appuntamenti sparsi sul territorio. Per il debutto del festival che andrà avanti fino al 27 agosto, salirà sul podio di orchestra del Festival Puccini e coro del Festival Puccini Alberto Veronesi.

Nella lettura di Manu Lalli la Madama Butterfly vuole stimolare la coscienza ecologica. "La natura, come Butterfly, può morire se non ne avremo cura - sostiene Lalli - e mai come adesso, crediamo, che questo messaggio sia più importante. Ma forse proprio come nell'opera del grande Puccini, il tempo della consapevolezza sta giungendo. Una consapevolezza data dall'accettazione della propria vigliaccheria e avidità, che ci insegni, anche e soprattutto grazie alla musica, che questo piccolo pianeta fatto di oceani, boschi, montagne, praterie, deserti è la nostra unica, fragile casa". Nel cast dello spettacolo interpreti come Francesca Tiburzi e Vincenzo Costanzo, il baritono Alessandro Luongo (il console Sharpless) e il mezzosoprano Laura Verrecchia (la serva Suzuki). (ANSA).